وزيرا السياحة والطيران يتفقدان معبد الأقصر وأعمال الترميم لتمثال الملك رمسيس الثاني

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ويرافقه الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، معبد الأقصر حيث تفقدا أعمال الترميم الجارية لتمثال الملك رمسيس الثاني الموجود بالناحية الغربية للمعبد، وذلك في اطار الرحلات المكوكية للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، للمحافظات المصرية لتقييم مبادرة شتي في مصر وتفقد المطارات و المواقع الأثرية، استهل الوزيران زيارتهما لمحافظة الاقصر، بجولة بمطار الاقصر الدولي.

وخلال الجولة التقي الوزيران بعدد من السياح المصريين والذين أشادوا بمبادرة "شتي في مصر" موجهين الشكر للوزيرين على هذه المبادرة التي أتاحت لهم الفرصة لزيارة الأقصر والاستمتاع بزيارة الأماكن السياحية والأثرية بها من خلال تخفيض أسعار الطيران والاقامة بالفنادق.

وأشاروا إلى انه قبل هذه المبادرة كانت أسعار الطيران والاقامة بالفنادق مرتفعة، و لكن المبادرة أتاحت لهم الفرصة لمشاهدة معالم بلادهم السياحية والأثرية.

كما أكدوا أنهم قاموا بشراء تذكرة الطيران إلى الاقصر ب ١٥٠٠ جنيه بالفعل كما هو مقرر بالمبادرة، كما أنهم أقاموا بفندق ٥ نجوم وسعر الفرد به شاملة الافطار والعشاء والضرائب ٥٠٠ جنيه في الليلة.

وأعربوا عن تمنياتهم بإطلاق مبادرات مماثلة بصفة مستمرة، بالاضافة الي مد مبادرة "شتي في مصر" حتي يتمكنوا من المجئ مرات عديدة بالاضافة الي زيادة المدن السياحية الأخرى.

وعن زيارتهم لمدينة الأقصر،أاعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة التي مكنتهم من التعرف على الحضارة المصرية العريقة، مشيرين الي انهم قاموا بزيارة البر الغربي ومعبد الملكة حتشبسوت ومقابر وادي الملوك، مؤكدين على أن مصر بلد جميلة ومقوماتها السياحية والأثرية متنوعة ومتعددة.

كما أشادوا بحسن المعاملة التي وجدوها من أهل المدينة، مشيرين الي انهم قاموا بمد أجازتهم إلى ١٠ أيام بعدما كانت لمدة أسبوع.

ومن جانبه، أشار الدكتور خالد العناني الي انه يقوم مع وزير الطيران المدني بأسبوع مكوكي زارا خلاله الغردقة ومرسى علم والأقصر، وذلك لتقييم مبادرة " شتي في مصر".

كما أوضح انهما سيقومان أيضا بزيارة محافظة سوهاج لتفقد مطار سوهاج الدولي وافتتاح مشروعي تطوير الخدمات السياحية بالمواقع الأثرية في منطقة آثار الحواويش ومنطقة آثار الشيخ حمد.

كما أعرب عن سعادته لمقابلة زائرين مصريين في الأقصر ، لافتا الي معرفته من خلال إحصاءات الفنادق أن ٧٥ % من اشغالاتهم من المصريين و ٢٥% من الاجانب وذلك في اطار الالتزام بنسبة الاشغال المسموح بها وهي 50% من الطاقة الاستيعابية لكل فندق.

وأشار الي أنه في اطار مشروع ترميم تمثالين من تماثيل الملك رمسيس الثاني الموجودة بالناحية الغربية بمعبد الاقصر فقد تم الانتهاء من ترميم أحدهما وجاري أعمال ترميم الاخر وسيتم افتتاحهما قريبا، موجها التحية والتقدير للعاملين بالمجلس الاعلي للآثار لاستمراهم في العمل وبذلهم قصارى جهدهم بالرغم من ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث افتتح فخامة رئيس الجمهورية متاحف شرم الشيخ وكفر الشيخ والمركبات الملكية بالقاهرة وقصر البارون بعد الانتهاء من أعمال ترميمه.

كما أشار الوزير الي قيامه بافتتاح جامع الإمام الشافعي مع وزير الاوقاف ومحافظ القاهرة بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وصيانته، وافتتاح اولى نقاط مسار العائلة المقدسة بمدينة سمنود بمحافظة الغربية مع وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية وأسقف المحلة الكبرى وتوابعها.

كما وجه التحية للعاملين بالقطاع السياحي لالتزامهم بتطبيق الاجراءات الاحترازية، مما ادي الي استقبال مصر ١٠ آلاف سائح في اليوم.

كما أكد اهتمام الدولة المصرية بالقطاع السياحي وذلك من خلال الدعم الذي قدمته له أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على العاملين بالقطاع.

وخلال الجولة أعرب وزير الطيران عن سعادته بما شهده من إشادة من السائحين بمبادرة " شتى فى مصر" مؤكدًا حرص وزارة الطيران على اطلاق العديد من المبادرات والتنسيق المستمر مع وزارة السياحة والأثار من أجل زيادة الحركة السياحية داخليًا وخارجيًا.مثمنًا التعاون الدائم والجهد المشترك بين وزارتى الطيران والسياحة لدعم هذين القطاعين الكبيرين مما يساهم فى دفع عجلة التنمية ورفع معدلات الاقتصاد القومى المصرى .