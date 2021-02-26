صور .. وزيرا الطيران والسياحة فى جولة تفقدية موسعة لمطار الأقصر

جدة - نرمين السيد - أجرى الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، جولة تفقدية موسعة لمطار الأقصر الدولى أحد المطارات السياحية الهامة بجنوب صعيد مصر.





وتأتى هذه الزيارة ضمن سلسلة الجولات المتتالية التى يقوم بها الوزيران من أجل الاطمئنان على الحركة السياحية الوافدة خلال الموسم الشتوى الحالى وتطبيق ضوابط السلامة الصحية والوقائية بالمطار.

ورافقهما فى الجولة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران وكان فى استقبالهم الطيار عادل المحجوب رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للمطارات والطيار مراد محمد مدير المطار وذلك فى ضوء تضافر الجهود والتعاون المثمر بين قطاعى الطيران المدنى والسياحة والآثار.

بدأت الجولة بتفقد الوزيران صالتى السفر والوصول، وكاونترات الجوازات، ومنطقة الأسواق الحرة، ومركز العمليات لمتابعة انتظام العمل بالمطار، كما أطلع الجانبان على الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة وذلك فور وصول إحدى الرحلات الدولية القادمة إلى المطار.

وخلال لقائهما مع العاملين بالمطار، أكد وزير الطيران، أهمية التعاون الدائم والتنسيق بين جميع الجهات العاملة بالمطار من أجل الحفاظ على انسيابية العمل وكذا سرعة إنهاء إجراءات السفر فضلًا عن توفير أعلى معايير السلامة وتقديم أفضل الخدمات لزائرى مصر من مختلف أنحاء العالم، مشيدًا بالجهود التى يبذلها العاملين فى مختلف مواقع العمل.

وأضاف، أن وزارة الطيران تحرص على التنسيق المستمر والفعال وتبنى العديد من المبادرات بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار بما يساهم فى انتعاش الحركة السياحية داخليًا وخارجيًا.

كما أكد وزير الطيران، حرص وزارة الطيران المدنى على رفع كفاءة البنية التحتية للمطارات المصرية بشكل دائم لضمان جاهزية المطارات من أجل تنشيط الحركة الجوية والسياحية ورفع معدلاتها بما يخدم قطاعى السياحة والطيران ويساهم فى زيادة مصادر الدخل القومى المصرى.

وهنأ وزير الطيران جميع العاملين بمطار الأقصر لحصول المطار على شهادة الاعتماد الصحى للسفر الآمن الممنوحة من المجلس العالمى للمطارات ACI لينضم إلى سلسلة المطارات المصرية التى حصلت على هذه الشهادة و التى تعد من إنجازات قطاع الطيران المدنى خلال الفترة الحالية.