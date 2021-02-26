قائد القيادة المركزية الأمريكية : مصر تعاملت مع الإرهاب فى سيناء بحزم وذكاء

جدة - نرمين السيد - وأضاف ماكينزى خلال لقائه مع برنامج "يحدث فى مصر"، الذى يعرض على قناة "إم بى سى مصر"، ويقدمه الإعلامى شريف عامر، أن مصر عدلت تكتيكاتها مع التغيرات التى طرأت على داعش، وأصبحت لها اليد العليا فى مكان مثل سيناء أو أى مكان قد تظهر فيه داعش.
وأكد، أنه عندما تتمكن قوات الأمن المحلية من التعامل مع الجيوب الصغيرة لداعش فهذا يعد نجاحا، مشيرا إلى أن المستقبل لن يخلو من داعش أو ما يخلفها من منظمات إرهابية شبيهة.
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