مواطنون يطالبون بمد مبادرة شتى فى مصر : مكنتنا من التعرف على الحضارة

جدة - نرمين السيد - ويأتى ذلك فى إطار الرحلات المكوكية للوزيرين، إلى لمحافظات المصرية لتقييم مبادرة شتى فى مصر وتفقد المطارات و المواقع الأثرية.

وخلال الجولة التقى الوزيران بعدد من السياح المصريين والذين أشادوا بمبادرة "شتى فى مصر"، موجهين الشكر للوزيرين على هذه المبادرة التى أتاحت لهم الفرصة لزيارة الأقصر والاستمتاع بزيارة الأماكن السياحية والأثرية بها من خلال تخفيض أسعار الطيران والإقامة بالفنادق.

وأشاروا إلى أنه قبل هذه المبادرة كانت أسعار الطيران والإقامة بالفنادق مرتفعة، ولكن المبادرة أتاحت لهم الفرصة لمشاهدة معالم بلادهم السياحية والأثرية.

كما أكدوا، أنهم قاموا بشراء تذكرة الطيران إلى الأقصر بـ 1500 جنيه بالفعل كما هو مقرر بالمبادرة، كما أنهم أقاموا بفندق 5 نجوم وسعر الفرد به شاملة الإفطار والعشاء والضرائب 500 جنيه فى الليلة.

وأعربوا عن تمنياتهم بإطلاق مبادرات مماثلة بصفة مستمرة، بالاضافة إلى مد مبادرة "شتى فى مصر" حتى يتمكنوا من المجئ مرات عديدة بالإضافة إلى زيادة المدن السياحية الأخرى.

وعن زيارتهم لمدينة الأقصر، أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة التى مكنتهم من التعرف على الحضارة المصرية العريقة، مشيرين إلى أنهم قاموا بزيارة البر الغربى ومعبد الملكة حتشبسوت ومقابر وادى الملوك، مؤكدين أن مصر بلد جميلة ومقوماتها السياحية والأثرية متنوعة ومتعددة.

وأشادوا بحسن المعاملة التى وجدوها من أهل المدينة، مشيرين إلى انهم قاموا بمد إجازتهم إلى 10 أيام بعدما كانت لمدة أسبوع.

ومن جانبه، أشار الدكتور خالد العنانى إلى أنه يقوم مع وزير الطيران المدنى بأسبوع مكوكى زارا خلاله الغردقة ومرسى علم والأقصر، وذلك لتقييم مبادرة "شتى فى مصر".

كما أوضح أنهما سيقومان أيضا بزيارة محافظة سوهاج لتفقد مطار سوهاج الدولى وافتتاح مشروعى تطوير الخدمات السياحية بالمواقع الأثرية فى منطقة آثار الحواويش ومنطقة آثار الشيخ حمد.

وأعرب عن سعادته لمقابلة زائرين مصريين فى الأقصر، لافتا الى معرفته من خلال إحصاءات الفنادق أن 75% من إشغالاتهم من المصريين و25% من الأجانب وذلك فى إطار الالتزام بنسبة الإشغال المسموح بها وهى 50% من الطاقة الاستيعابية لكل فندق.

وأشار إلى أنه فى إطار مشروع ترميم تمثالين من تماثيل الملك رمسيس الثانى الموجودة بالناحية الغربية بمعبد الأقصر، فقد تم الانتهاء من ترميم أحدهما، وجار أعمال ترميم الاخر وسيتم افتتاحهما قريبا، موجها التحية والتقدير للعاملين بالمجلس الأعلى للآثار لاستمراهم فى العمل وبذلهم قصارى جهدهم بالرغم من ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث افتتح رئيس الجمهورية متاحف شرم الشيخ وكفر الشيخ والمركبات الملكية بالقاهرة وقصر البارون بعد الانتهاء من أعمال ترميمه.

كما أشار الوزير إلى قيامه بافتتاح جامع الإمام الشافعى مع وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وصيانته، وافتتاح أولى نقاط مسار العائلة المقدسة بمدينة سمنود بمحافظة الغربية مع وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية وأسقف المحلة الكبرى وتوابعها.

كما وجه التحية للعاملين بالقطاع السياحى لالتزامهم بتطبيق الاجراءات الاحترازية، مما ادى الى استقبال مصر 10 آلاف سائح فى اليوم.

كما أكد، اهتمام الدولة المصرية بالقطاع السياحى وذلك من خلال الدعم الذى قدمته له أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على العاملين بالقطاع.

وخلال الجولة أعرب وزير الطيران عن سعادته بما شهده من إشادة من السائحين بمبادرة "شتى فى مصر"، مؤكداً حرص وزارة الطيران على إطلاق العديد من المبادرات والتنسيق المستمر مع وزارة السياحة والأثار من أجل زيادة الحركة السياحية داخليًا وخارجيًا، مثمناً التعاون الدائم والجهد المشترك بين وزارتى الطيران والسياحة لدعم هذين القطاعين الكبيرين مما يساهم فى دفع عجلة التنمية ورفع معدلات الاقتصاد القومى المصرى.