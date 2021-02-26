التعليم تسمح للطلاب المتواجدين خارج مصر بالدخول على المنصة الإلكترونية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم السماح لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى المتواجدين خارج البلاد ومسجلين بالمدارس المصرية للدخول على منصة الامتحان من خارج البلاد.





وأكدت الوزارة، فى بيان لها، أنه يتم السماح لمن استلم الأكواد الخاصة بالامتحان واسم المستخدم والمرور. وشددت على أنه يجب على هؤلاء الطلاب التواصل مع المدارس الخاصة بهم وإخطارهم بالموقف للسماح لدخولهم الامتحان الإلكترونى.

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