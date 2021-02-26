التعليم : إعادة الامتحان لمن يتخلف لأسباب مرضية أو قانونية لهذه الصفوف



جدة - نرمين السيد - وأكدت الوزارة، فى بيان لها، أنه سيعاد الامتحان أيضا لمن يتعرض لمشكلة داخل اللجنة تعيق الامتحان أو بسبب التواجد خارج البلاد، مشددة على أنه سيعاد الامتحان لهم فيما بعد داخل مدارسهم.



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