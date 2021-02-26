تعرف على تفاصيل وضوابط امتحانات الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية

جدة - نرمين السيد - وقالت إنه بالنسبة للطلاب من الصف الرابع الابتدائى حتى الصف الثانى الإعدادى سيتم عقد امتحان مجمع فى مادتى "اللغة العربية والدراسات الاجتماعية" فى الفصل الدراسى الأول.

وأكدت، أنه سيتم عقد اختبارات ورقية مجمعة فى آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسى الثانى.

وأشارت إلى أن باقى مواد الهوية القومية "التربية الدينية، والتربية الوطنية" ستعقد فى نهاية الفصل الدراسى الثانى أسوة بطلاب المدارس الرسمية.

وفيما يخص طلاب الصف الثالث الإعداد، أعلنت الوزارة أنه سيعقد امتحانا مجمعا فى مادتى "اللغة العربية والدراسات الاجتماعية"، على أن يعقد بنفس ضوابط وتوقيتات امتحان الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف الثالث الإعدادى فى المدارس الرسمية.

وأشارت إلى أن باقى مواد الهوية القومية "التربية الدينية، والتربية الوطنية" ستعقد فى نهاية الفصل الدراسى الثانى أسوة بطلاب المدارس الرسمية.

وبالنسبة لطلاب الصف الأول والثانى الثانوى، ستعقد الامتحانات طبقًا لمواصفات الورقة الامتحانية للطلاب المقرر لهم أداء امتحانات ورقية، ماعدا "التربية الدينية والتربية القومية" فى الفصل الدراسى الأول.

وستعقد امتحانات ورقية مجمعة فى أخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسى الثانى.

أما باقى مواد الهوية القومية "التربية الدينية، والتربية الوطنية" ستعقد فى نهاية الفصل الدراسى الثانى أسوة بطلاب المدارس الرسمية.

وفيما يخص ضوابط النجاح لطلاب المدارس الدولية، تحسب نتيجة الطالب فى نهاية العام بناءً على الدرجة الحاصل عليها فى امتحان الفصل الدراسى الأول ومتوسط الدرجات الحاصل عليها فى الامتحانات التى تعقد فى شهر مارس وإبريل ومايو.