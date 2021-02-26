عبر زوم .. اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - ومَثل كنيستنا القبطية الأرثوذكسية، صاحبا النيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية، والأنبا توماس أسقف القوصية ومير، والأستاذ جرجس صالح الأمين العام الفخرى للمجلس.
وقدم الأمين العام الدكتور ميشيل عبس تقريرًا تفصيليًّا عن الأنشطة والاجتماعات ممثلًا للمجلس وذلك خلال الفترة من سبتمبر 2020، وحتى فبراير 2021.
كما عرض رؤيته المستقبلية لأنشطة المجلس، ولاقى التقرير ثناء الأعضاء المشاركين فى الاجتماع.
وتم خلال الاجتماع انتخاب أمين عام مشارك عن العائلة الكاثوليكية وهو الاب الدكتور نيقولاس بستروس عميد معهد القديس بولس للفلسفة واللاهوت بحريصا، لبنان.
واتفق فى نهاية الاجتماع على أن يقام الاجتماع التالى فى مايو المقبل عبر "زوم" أيضًا.
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