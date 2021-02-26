قطع المياه عن مناطق بالجيزة 6 ساعات اليوم بسبب تحويلات محور ترعة الزمر

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق "بولاق الدكرور - أبو قتادة"، وذلك الساعة 10 مساء اليوم الجمعة حتى الساعة الرابعة صباح غد السبت، ولمدة 6 ساعات.





وأوضحت الشركة، أن الانقطاع يرجع إلى تحويل خط مياه الشرب قطر 400 مم ضمن تحويلات الخطوط المتعارضة مع تنفيذ قواعد كوبرى محور ترعة الزمر بالمنطقة أمام قسم بولاق الدكرور. وناشدت الشركة، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وتوفر سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب بالمناطق المتأثرة يمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125.

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