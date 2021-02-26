بالرابط.. الصحة: بدء العد التنازلي للتسجيل إلكترونيا للحصول على لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة، التفاصيل الكاملة لبدء تسجيل المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا، المقرر أن يبدأ يوم الأحد المقبل، وذلك بعد التأكيد على أن الدولة المصرية تعاقدت على 100 مليون جرعة من اللقاح فيروس كورونا، تصل أولى دفاعاتها الأسبوع المقبل وتقدر بـ 8.6 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا.

وأضاف، المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة للمعلومات، أن موقع تسجيل لقاح كورونا ليس موقعا فقط بل منظومة متكاملة.

وأكد صلاح، في تصريحات لـ"دوت الخليج" أن تسجيل المواطنين أو عضو الفريق الطبي العامل بالرعاية المعرض للإصابة بفيروس كورونا، يكون على الموقع من خلال 3 طرق، كالتالي:

1 - الدخول على الموقع والتسجيل مباشرة، من خلال الرابط التالي:-

http://mohpegypt.com/?fbclid=IwAR1hBnfXnpnbsKYRYNYP4SmtoHB_Z1Ry6fhCewUkoFmMErmnf03vy70brZo#home

2 - مكالمة فريق الكول سنتر على 15335 وهم من يقومون بالتسجيل.

3 - الذهاب للأماكن المخصصة للتسجيل وهم من يقومون بالتسجيل.

وأفاد مستشار وزيرة الصحة للمعلومات، أنه بعد التسجيل سيقوم السيستم بالتأكيد بمراجعة البيانات بنجاح، وحين الموافقة على الطلب سيتم إرسال رسائل نصية تحمل ميعاد ومكان تلقي اللقاح.

وأضاف أنه بعد الذهاب للمكان المتفق عليه، يقابل مدخل بيانات للتأكد منها، ويراجع الأوراق المطلوبة لما يثبت بإصابته بفيروس كورونا، أو أنه عضو بأحد العاملين بفرق الرعاية الصحية لفيروس كورونا للتأكد من أحقيتهم للقاح بالفئات الأولي.

وأشار إلى أنه، يتم رفع الوثائق على السيستم، ثم يتم إعطاؤه الموافقة المستنيرة، ويتجه إلى غرفة المشورة التي بداخلها طبيب يشرح له كل شيء بخصوص اللقاح، ويقوم بإمضاء إقرار بأخذ لقاح كورونا، ويتم رفعه على السيستم، ويتم الإشارة إلى أن المصاب أخذ أول جرعة، ويتم إعطاؤه كارت يوضح ميعاد الجرعة الثانية والميعاد والمكان المخصص لها.

وأوضح صلاح، أن الكارت يتضمن بيانات لو حدثت أعراض، والأماكن التي تتوجه لها، لتلقي بالعيادة التي تتابع تلقي اللقاح.

وأضاف، أنه يتم تسجيل كل اللقاحات بأعدادها التي استلمناها، ومن خلالها يتم معرفة موقف اللقاحات من شاشات مرتبطة بالسيستم، ويتم توزيعها علي مراكز توزيع اللقاحات.

وأكد مستشار وزيرة الصحة للمعلومات، أنه مع كل صرفية لمصاب يطعم، ينقص الرصيد، ويوجد بالديوان العام لوزارة الصحة شاشة بيانات توضح كل الأماكن وأرصدة الجرعات بكل مكان يوفر اللقاح، وذلك لأغراض الحوكمة والإدارة الرشيدة للموقف منعا لإهدار أو إساءة استخدام اللقاحات، وبذلك تكون منظومة كاملة لإدارة اللقاح بشكل كامل، وذلك بالإضافة إلى تسجيل بيانات الملف الطبي الى المريض في عيادات متابعة الحالات، لو ظهر أي أعراض أو ما شابه، لتكون صورة كاملة وبيانات حقيقية نستطيع من خلالها عمل أبحاث أكثر على اللقاح.

وأفاد، أنه يتم توزيع اللقاح طبقا لأولوية الحالة داخل الفئات الأولي، وتتغير على حسب العوامل المتاحة التي تتحكم بالموافقة، وبناء عليها يتم تحديد توقيت صرف اللقاح.