نشر موقع "دوت الخليج"، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها.





11 ألفا على شقة بـ400 ألف جنيه.. وزير العدل يوجه رسالة للمواطنين بشأن تسجيل العقارات



حكم تأخير غسل الجنابة يوم الجمعة



احذر.. الطريق الدائري الأوسطي مغلق بالجيزة لمدة ٢٥ يوما.. اعرف البدائل



17 شخصا حصيلة قتلى الضربة الأمريكية في سوريا



الزمالك يقرر بيع محمد عواد عقب الصورة المسيئة.. تفاصيل



تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد وتأخيراتها المتوقعة اليوم الجمعة



حياة كريمة: استرداد قطعة أرض بالمنيا ملك الدولة معتدى عليها واستغلالها لخدمة المواطنين



الرئيس السيسي يتقدم بخالص التهاني للأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية على تمام الشفاء



وزير السياحة والآثار في جولة تفقدية بالسوق السياحي بالأقصر







عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حدث ليلا.. 11 ألفا على شقة بـ400 ألف جنيه.. وزير العدل يوجه رسالة للمواطنين بشأن تسجيل العقارات.. 17 شخصا حصيلة قتلى الضربة الأمريكية في سوريا.. تعرف على مواعيد قطارات السكك الحديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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