انت الان تتابع تفاصيل خبر بورصة الدواجن سعر الفراخ اليوم الجمعة 26 فبراير وسعر الكتكوت الأبيض والساسو والبلدي لحم وكتاكتيت والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعينا سعر الفراخ الفراخ اليوم الجمعة الموافق السادس والعشرين من فبراير الجاري في بورصة الدواجن، والتي شهدت حالة من الإستقرار النسبي الملحوظ في الأسواق والمزارع، ويأتي هذا الإستقرار بعد تذبذب كبير شهدته أسعار الدواجن خلال الشهرين الماضيين وصل معها سعر الكيلو إلى 18 جنيه، الأمر الذي سبب خسائر فادحة للمربين، نتيجة انخفاض الأسعار وغلاء الأعلاف.

بورصة الدواجن سعر الفراخ اليوم الجمعة 26 فبراير

ولتفادي هذا الخسائر للمربين، أشار رئيس الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إلى أنه خلال الفترة المقبلة سوف يتم ضم كل مربي الدواجن إلى البورصة وتحديد سعر التكلفة العادل والذي يناسب الجميع، ثم وضع هامش ربح، حتى يتم إحداث حالة من التوازن في السوق ولتشجيع أصحاب المزارع وأصحاب الشركات.

كما استقرت سعر الفراخ اليوم الجمعة، وسجل سعر الكيلو للفراخ البيضاء اليوم 26 جنيه، أما الفراخ الساسو فسجلت 30 جنيه للكيلو، و22 جنيه للفراخ الأمهات.

كما أستقرت أيضاً أسعار الكتاكيت في الشركات الكبرى، وسجل أعلى سعر للكتكوت الأبيض 10.25 جنيه، وجاءت الأسعار وفق ما يلي.

أما أسعار الكتاكيت فراخ بيضاء وساسو وبط وسمان في شركة السقا فقد جاءت كالتالي.