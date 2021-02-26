يستعرض موقع "دوت الخليج"، عددا من الأخبار التي تم نشرها خلال الساعات الماضية والتي اهتم بها رواد السوشيال ميديا أبرزها: هاشتاج رضوى الشربيني يتصدر تويتر عقب إصابة والدتها بكورونا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. #ادعم_قرار_إدارة_الأهلي يتصدر الأول عبر تويتر.. هاشتاج رضوى الشربيني يتصدر تويتر عقب إصابة والدتها بكورونا.. روبي تكشف عن كواليس ألبوم حتة تانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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