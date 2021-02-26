نرمين ميشيل تشارك فى الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

جدة - نرمين السيد - تشارك نرمين ميشيل، أمينة التواصل المجتمعى المركزية بحزب الحرية المصرى، وعضو الهيئة العليا، فى الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض مصر"، من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام، خلال الفترة من الأحد الموافق 28 فبراير حتى الأربعاء 3 مارس .





وأضافت أمينة التواصل المجتمعى، وفقا لبيان صحفى، أنه إيمانا بالدور المجتمعى للأمانة العامة من خلال العمل الميدانى تم عقد لقاء بين الدكتورة هدى محمد عيد مديرة الثقافة الصحية بروض الفرج عن كيفية التعاون بين التواصل المجتمعى بحزب الحرية المصرى وبين المنطقة الطبية بروض الفرج، خلال فترة حملة التوعية والتطعيم ضد شلل الأطفال.

وأكدت الدكتورة هدى عيد خلال اللقاء، أنه من المقرر انطلاق الحملة القومية ضد شلل الأطفال على مستوى الجمهورية بداية من الأحد المقبل، ويجب الاعتراف بأن الدولة المصرية استمرت فى محاربة هذا المرض على مدار سنوات، وأن منظمة الصحة العالمية أعلنت خلو الدولة المصرية من مرض شلل الأطفال عام 2006، وتم تسجيل آخر حالة للمرض كانت عام 2004.

وأوضحت أنه من المقرر تواجد الفرق الطبية أمام محطات الأتوبيس والمترو والمناطق الشعبية بداية من شارع مسرة وبن الرشيد وروض الفرج البلد، وشارع فؤادى وشارع شبرا.

وأشارت نرمين ميشيل، إلى أن أمانة التواصل المجتمعى بالحزب تحت رعاية الدكتور ممدوح محمود رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام النائب أحمد مهنى، تتواجد بقوه خلال فترة الحملة وسط المواطنين وبالأخص فى المناطق العشوائية من خلال فريق متطوع بالحزب مع الحملة للتوعية بضرورة التطعيم.