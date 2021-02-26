المساجد تتحدث اليوم عن مكارم الأخلاق وأثرها فى بناء الحضارات

جدة - نرمين السيد - وأكدت الوزارة، وفقا لبيان سابق لها، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين "الأولى والثانية" مراعاة للظروف الراهنة.

كما أكدت الأوقاف، ثقتها فى سعة أفق الأئمة العلمى الفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.