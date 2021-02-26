السفير المصرى لعمدة Brwinow: نأمل عودة السياحة البولندية لمعدلاتها السابقة

جدة - نرمين السيد - وأعرب كاهن الكنيسة عن سعادته لتنظيم هذا اللقاء المُشترك بالمدينة المتواجد بها مقر الكنيسة، موضحًا انفتاح الكنيسة على التواصل دوليًا، وألقى الضوء على زيارة بابا الفاتيكان لمصر عام 2012 ولقائه مع قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وأعرب السفير حاتم تاج الدين، وفقا لبيان صحفى، عن تقديره للمشاركة فى هذا اللقاء والسعى إلى توطيد العلاقات الثنائية بين البلديّن وتعزيز التواصل الدائم مع الجالية المصرية والكنيسة القبطية فى بولندا، كما أشار إلى ما تم تناوله خلال لقاءه مع قداسة البابا تواضروس الثانى فى مصر.

وأضاف السفير تاج الدين أنه من المهم أيضًا بحث سُبل توطيد التعاون الاقتصادى والتجارى المتاحة مع بولندا لتكون أحد منافذ مصر لأسواق الاتحاد الأوروبى، وكذا تطلع مصر لاستفادة بولندا من موقع مصر وإمكاناتها لجذب الاستثمارات البولندية باعتبارها فرصة للتعاون مع الدول الإفريقية والعربية.

وذكر أن مصر تسعى للاستفادة من التطورات المهمة التى شهدتها بولندا فى عدة مجالات، علمًا بأن مصر تأمل فى عودة السياحة البولندية إلى معدلاتها السابقة، فى ضوء الإجراءات الطبية الاحترازية التى تطبقها لضمان صحة جميع السائحين القادمين إلى البلاد.

من جانبه، أكد عمدة مدينة Brwinow امتنانه لدعوته لحضور هذا اللقاء، معبرًا عن سعادته لاختيار الكنيسة مدينته لتكون مقرًا لها، كما استعرض تاريخ العلاقات المصرية البولندية وفرص توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلديّن خاصةً عبر المنطقة الصناعية بالمدينة.