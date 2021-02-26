ماليزيا تستعين بالأزهر والإفتاء فى حكم التداوى بالتطعيم ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - أكد وزیر الشؤون الإسلامیة المالیزى ذو الكفل محمد البكرى، اليوم الجمعة، التزام بلاده بالرجوع إلى العلماء المسلمین فى العالم الإسلامى، بشأن الاستفسار حول أحكام التداوى بالتطعیم المضاد لفیروس كورونا.





وقال وزير الشؤون الإسلامية الماليزى، بحسب ما أوردته وكالة برناما الماليزية للأنباء: "وجھت شخصیا رسائل استفسار إلى عدد من العلماء المسلمین بمن فیھم الإمام الأكبر شیخ الأزھر الشریف الشیخ أحمد الطیب ومفتى الدیار المصریة الدكتور شوقى علام ورئیس مجلس الإفتاء الشرعى بدولة الإمارات العربیة المتحدة الشیخ عبد الله بن بیّه لأجل استعلام الفتاوى والاستضاح بشأن التداوى بالتطعیم". وأضاف أن "معظم العلماء أصدروا فتاوى وبیانات استنادا إلى آراء وتوصیات الخبراء فى القطاع الصحى، وأكدوا أن ھذا اللقاح المضاد لكوفید-19 آمن وحلال للاستخدام"، مضيفا "أن شروط صیاغة الفتوى منھا الرجوع إلى الخبراء فى مجالات تخصصھم".

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