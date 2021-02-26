حالة الطقس اليوم الجمعة.. أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 11 درجة

يسود اليوم الجمعة، طقساً مائلاً للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقساً معتدلاً على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، دافئاً على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

ووتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس دافئ على شمال الصعيد، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطارا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، باردا على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجات.