مصر تفوز برعاية المؤتمر الدولى للاتحاد العالمى للتعليم الطبى 2022

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، حصول مصر على أفضل خطة عمل لتنظيم ورعاية المؤتمر الدولى للاتحاد العالمى للتعليم الطبى 2022، وذلك ضمن 25 متقدمًا على مستوى العالم.





وأكدت الوزارة فى بيان صحفى، أن لجنة التحكيم أشادت بالخطة المقدمة من جامعة عين شمس كشريك أكاديمى ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى الراعى للمؤتمر، والتى تعكس تميز التعليم الطبى فى مصر، متقدمة بأسمى التهانى للدكتور محمود شوقى المتينى رئيس جامعة عين شمس والأستاذ الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب، مؤكدة ضرورة التعاون المشترك بين الجهات المعنية فى الفترة المقبلة لتنظيم فعاليات المؤتمر.

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