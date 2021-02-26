الرى: تبطين الترع أهم المشروعات القومية لخدمة المنظومة المائية

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن إهدار مليارات الجنيهات على تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع رغم عدم جدواه فى خدمة الأراضى الزراعية.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة الموارد المائية والرى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإهدار مليارات الجنيهات على تنفيذ المشروع أو عدم جدواه فى خدمة الأراضى الزراعية، مُوضحةً أن المشروع يعد أحد أهم المشروعات القومية التى تتبناها الدولة لخدمة المنظومة المائية لتسهيل وصول المياه لأراضى المزارعين، وتحسين حالة الرى بنهايات الترع، والحفاظ على الصحة العامة، مع خلق فرص عمل محلية بمختلف المحافظات.

وتابعت: وقد تم تدشين هذا المشروع القومى اعتماداً على مخرجات دراسة تأهيل ترعتى نجع حمادى الشرقية والغربية والتى سبق إعدادها بمعرفة أكبر الشركات الهندسية بالشرق الأوسط، مُشيرةً إلى ترحيب كافة المزارعين فى المناطق التى تم تأهيلها بهذا المشروع القومى، والذى انعكس على زيادة أسعار الأراضى بنسبة 30% فى المناطق التى تم تنفيذ أعمال التأهيل بها.

وفى سياق متصل، يهدف المشروع القومى لتأهيل الترع لتأهيل نحو7 آلاف كيلو متر من الترع، والذى من المقرر الانتهاء منه منتصف عام 2022، ويسهم المشروع فى ضمان وصول المياه لنهايات الترع، بما يحقق عدالة توزيع المياه بين المزارعين، فضلاً عن تقليل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش بشكل دورى من الترع، كما يسهم هذا المشروع فى الحفاظ على نظافة البيئة من التلوث، والمساهمة فى إنتاج محاصيل صحية وخالية من الملوثات.