خالد فودة يبحث مع «الزراعة» سبل التنمية فى المحافظة

جدة - نرمين السيد - بحثت وزارة الزراعة مع خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، كيفية النهوض بالتنمية الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والخدمات البيطرية بالمحافظة، كما تم بحث ملف تقنين الأوضاع للأراضى وحل مشاكل المزارعين وتلبية احتياجات أهالى سيناء.





وأكدت وزارة الزراعة فى بيان اليوم اهتمام القيادة السياسية بتنمية سيناء، وخصوصا فى مجال الزراعة من أجل تحقيق الأمن الغذائى، مشددة على ضرورة الانتهاء من ملف التقنين لإتاحة الفرصة للمزارعين لإقامة مشروعات متكاملة والاستفادة من القروض الميسرة التى يمنحها البنك الزراعى.

وقالت إن الاهتمام بالزراعة يفتح آفاقا جديدة للتنمية فى سيناء وفرص عمل، كما أنه يسهم فى توفير الغذاء للمواطنين والسائحين، موجهة بوضع جميع إمكانيات الوزارة فى خدمة محافظة جنوب سيناء، ودعم ملف الاستثمار الزراعى بها وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج.

وأضافت أنه يوجد فى سيناء حوالى 33 ألف فدان صالحة للزراعة، بالإضافة إلى إمكانيات كبيرة فى الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، مشيرة إلى أنها حاليا بصدد إنشاء مركز لتجميع الألبان فى الطور يكون نموذجا يحتذى للقطاع الخاص من أجل تشجيع المستثمرين على إقامة مشروعات فى هذا المجال، وأن المحافظة تسعى إلى تعظيم التصنيع الزراعى لتحقيق القيمة المضافة.

وأكدت "الزراعة" أهمية مشاركة القطاع الخاص فى مثل هذه المشروعات وإقامة سعات تخزينية وتبردية لتقليل التكلفة والاستفادة من الإنتاج فى تلبية احتياجات المحافظة.

ومن جانبه، أكد محافظ جنوب سيناء على التعاون الدائم والمتواصل بين وزارة الزراعة والمحافظة فى مختلف المجالات المتعلقة بالتنمية الزراعية واستصلاح الأراضى وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية وتطوير ميناء الصيد بالطور وتحديث الأساليب والوسائل المستخدمة.

وأشار إلى أهمية زيادة التنمية الزراعية واستصلاح الأراضى فى المناطق الصالحة لذلك، وإعطاء الأولوية لتقنين أوضاع المزارعين بمدن المحافظة المختلفة لتوفير الاستقرار والتنمية وتحقيق الأمن القومى.

وأوضح أن محافظة جنوب سيناء تتطلع إلى مزيد من التعاون لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الخضروات والفواكه واللحوم البيضاء والحمراء والأسماك والحبوب والبقوليات، لافتا إلى أن هناك رؤية مستقبلية فى التصنيع من هذه المنتجات وتصديرها للمحافظات الأخرى.