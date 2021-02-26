القوى العاملة: إطلاق مبادرة سجل نفسك للعمالة المصرية بإيطاليا

جدة - نرمين السيد - وأكدت الوزارة فى بيانها، أن المبادرة تتيح تسجيل العمالة المصرية من خلال آلية أو نافذة الكترونية،
ما يتيح إنشاء قاعدة بيانات كاملة حتى يتم حصر تلك العمالة وتقديم كافة الخدمات التى يحتاجونها، فضلاً عن تقنين أوضاعهم لتعمل بشكل رسمى.
وشددت الوزارة، على ضرورة أن يكون هناك دور فاعل للاتحاد فى تماسك الجالية المصرية بإيطاليا لمواجهة كافة التحديات التى تواجههم والعمل على تذليلها.
وتسعى وزارة القوى العاملة، لعمل توأمة مع إحدى الجهات المعنية بالتدريب والتأهيل بهدف التعرف على المهن التى يحتاجها سوق العمل الإيطالى لتدريب العمالة المصرية عليها بأحدث الأساليب والمعدات النموذجية بجانب إمدادهم بأساسيات اللغة الإيطالية، لتأهيلهم للعمل بهذه المهن مما يسهم فى تصدير عمالة مصرية مؤهلة لسوق العمل الإيطالى بطريقة شرعية ولائقة.
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