وفاة المستشار طارق البشرى متأثرا بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - توفى المستشار طارق البشرى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقا، صباح اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 88 عاما، متأثرا بفيروس كورونا.



جدة - نرمين السيد - توفى المستشار طارق البشرى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقا، صباح اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 88 عاما، متأثرا بفيروس كورونا. وأوضحت الأسرة فى تصريحات صحفية، أن تشييع الجثمان سيكون من مسجد مصطفى محمود عقب صلاة الظهر.

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