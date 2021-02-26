بعنوان ابدأ مشروعك.. القوى العاملة بسوهاج تنظم دورة تدريبية للعمالة العائدة من الخارج

وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، باستقبال العمالة المصرية العائدة من الخارج، وذلك لاستبيان المجالات التي يرغبون العمل بها، وتقديم الإرشاد الوظيفي لهم لإعادة دمجهم في سوق العمل الداخلي بتوفير فرصة عمل مناسبة لكل منهم أو تدريبهم بمراكز التدريب التابعة للوزارة لتأهيلهم للحصول على فرص العمل المتاحة بالسوق المصرية، ومساعدتهم سواء فنيا أو ماليا في بدء مشروع صغير.

وفي هذا الإطار نظمت مديرية القوى العاملة بسوهاج بالتعاون مع فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج دورة تدريبية في ريادة الأعمال بعنوان "ابدأ مشروعك" بمركز تدريب مهني سوهاج.

وصرح الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير المديرية بأن الدورة التدريبية اختتمت أعمالها بعد 5 أيام عمل من العمالة المصرية العائدة من الخارج الذين تم استقبالهم في المديرية مسبقا، وأبدوا رغبتهم في اقامة مشروعات صغيرة داخل محافظة سوهاج.

وقال : إنه تم التنسيق مع نادر عبدالظاهر رئيس فرع جهاز المشروعات بسوهاج لتنفيذ الدورة بمعرفة مدرب متخصص من جهاز المشروعات، وتضمنت عرض الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز ، والفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة ، وكيفية البدء في هذه المشروعات ، وإنهاء إجراءات التراخيص اللازمة لذلك، والتمويل الذي يوفره جهاز تنمية المشروعات ، وضمان التسويق الجيد ودراسة السوق، وبعض أفكار لمشروعات تم عمل دراسات جدوى لها تحتاجها المحافظة.

ولفت مدير المديرية إلي أنه من أهم المشروعات التي استقر الشباب على تنفيذها الصوب الزراعية، والثروة الحيوانية، وتصنيع وبيع الملابس ومشروعات بيع المواد الغذائية.

وفي ختام الدورة قام مدير المديرية رئيس فرع جهاز المشروعات بسوهاج والعمالة المصرية العائدة من الخارج بالمحافظة ، بزيارة للمشروعات الناجحة التي مولها الجهاز.