شبورة كثيفة وأمطار.. تفاصيل الطقس على المحافظات حتى الأربعاء المقبل

تشهد الأحوال الجوية، خلال الأسبوع الجديد استقرارا في حالة الطقس على البلاد حتى نهاية الأسبوع، حيث تكون درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام، يصاحب ذلك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق المختلفة من سواحل البلاد على فترات متقعطة.
وتكون تفاصيل الأحوال الجوية، خلال هذا الأسبوع كالتالي:
يوم السبت: أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وشبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.
يوم الأحد: أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وشبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.
يوم الاثنين: تنعدم فرص سقوط الأمطار على البلاد، ويبقى الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.
يوم الثلاثاء: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.
يوم الأربعاء: أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وشبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.
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