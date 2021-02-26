التنمية المحلية: 5 ملايين جنيه لدعم مشروع مسار العائلة المقدسة بشمال سيناء

جدة - نرمين السيد - وقال بيان وزارة التنمية المحلية اليوم الجمعة، شعراوى، إن مشروع "مسار العائلة المقدسة يأتى على رأس مشروعات الوزارة فى سيناء" والذى يعد أحد أهم المشروعات القومية الذى يحظى باهتمام رئاسى باعتباره محورًا عمرانيًا تنمويًا ويؤدى إلى تنمية المجتمعات المحيطة بطول المسار ويبدأ من منطقة الفرما بشمال سيناء ويضم نحو 25 نقطة تمتد لمسافة 3.500 ذهابا وعودة من سيناء حتى أسيوط.

وأشار البيان إلى أن كل موقع حلت به العائلة يحوى مجموعة من الآثار فى صورة كنائس أو أديرة أو آبار مياه ومجموعة من الأيقونات القبطية الدالة على مرور العائلة المقدسة بتلك المواقع وفقا لما أقرته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى مصر.

وأوضح البيان أن الوزارة أولت نقطة تل الفرما بشمال سيناء اهتماما خاصا، إذ دعمت المحافظة بـ5 ملايين جنيه لتطوير ورفع كفاءة أعمال المشروع والتى تشمل تحسين كفاءة البنية التحتية ورصف الطريق المؤدى إليها وإنارته وتشجيره وتوصيل خط للمياه العذبة لها وإقامة لوحات إرشادية ومظلات لاستراحة الزائرين وتحسين مستوى الخدمات وإنشاء سور يحيط بالمناطق الأثرية، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ الأعمال المطلوبة بنسبة 100%.

وأشار البيان إلى انه أصدر القرار رقم 280 لسنة 2017 لإنشاء "مجلس جنوب سيناء للتراث والتنسيق الحضارى "ويعد من المشروعات الهامة والحيوية والتى تم تدشينها على ارض سيناء ويشتمل على العديد من مفردات التطوير والتى من شأنها الحفاظ على التراث الحضارى.

وأضاف البيان أن القرار يهدف أيضا إلى الإرتقاء بمدينة سانت كاترين تراثيا وفنيا وللحفاظ على التنسيق الحضارى والعمرانى لتكون مدينة مميزة عالمية والحفاظ على الطابع التراثى والدينى لمنطقة وادى الدير بصفة خاصة من أى تحديات هددت بخروج المنطقة من قائمة التراث العالمى التابع لمنظمة اليونسكو وتحسين الصورة البصرية والاستخدامات للميادين والفراغات والإرتقاء النوعى لمداخل المدينة ومناطق انتظار السيارات والبازارات.

وأشار إلى أنه تم تحويل المنطقة لتكون نقطة جذب سياحى مما يتطلبه ذلك من نقل جوى وطرق ومواصلات وبنية أساسية وسياحية بالتنسيق بين العديد من الوزارات والجهات المعنية.

ولفت إلى أنه تم استكمال المرحلة الأولى للمشروع والتى تضمنت الانتهاء من أعمال تدبيش الطريق من منطقة كمين السلسلة وحتى بوابة فندق الدير بخامات من البيئة المحيطة لإعادته لطابعه التاريخى وإعادة تطوير حمامات وكافتيريا وعيادة داخل الدير والانتهاء من أعمال غرفة الفحص الأمنى لضمان سلامة الزائرين وحرية وسهولة حركتها وإنشاء غرفة لكاميرات المراقبة وتطوير واجهات البازارات بجوار ساحة الانتظار بمدخل الدير وتطوير الأكمنة العسكرية وتوحيد تصميمها بما يخدم البعد البيئى وتسوية المساحة المطلة على منطقة العجل الذهبى بمدخل وادى الدير.

وأضاف البيان أن المرحلة الثانية للمشروع تشمل تطوير منظومة الكهرباء وتأسيس نظام للإضاءة غير المباشرة بدون اشعاعات ضوئية وحتى لا تؤثر على الصلوات المسائية لأباء ورهبان الدير وبما يخدم المشروع المستقبلى للصوت والضوء فى منطقة وادى الدير، بالإضافة الى بعد فلكى يسمح بمشاهدة النجوم فى منطقة سانت كاترين ، كما سيتم ايضاً استكمال منظومة الكاميرات حفاظاً على أمن وسلامة السائحين .

وبشأن المشروعات الهامة التى تنفذها الوزارة بسيناء، قال البيان إن المشروع الثالث والهام للحفاظ على التراث وإقامة تنمية مستدامة بقيادة المجتمع هو مشروع قامت الوزارة بإعداد تفاصيله مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" فى سانت كاترين تنفيذاً لتكليف رئيس الجمهورية ويستهدف عملية تطوير تعتنى بالمنطقة والمدينة بوصفها تقع فى محمية طبيعية والحفاظ على الطابع الأثرى والاهتمام بالبيئة وقاطنى المنطقة ومدينة سانت كاترين.

وأشار إلى أنه يجرى مراجعة تفاصيل المشروع مع الهابيتات ووضع تصور فنى وعلمى شامل بمنطقة سانت كاترين وصياغة مشروع التجلى الأعظم فى أرض السلام كمشروع تطوير رئيسى.