التعليم العالى تصدر قرارا بإغلاق كيانين وهميين فى دمياط

جدة - نرمين السيد - أصدرت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، قرارًا بإغلاق كيانين وهميين بمحافظة دمياط، وذلك عقب تلقى تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة فى مداهمة الكيانات التى تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص بمحافظة دمياط.





وأشار التقرير إلى قيام لجنة الضبطية القضائية بمداهمة المنشأة المسماة (أكاديمية حورس) الكائن مقرها فى (المنطقة المركزية – بجوار محطة بنزين موبيل)، والتى تقوم بمنح شهادات غير معتمدة فى مجالات الباطنة والجراحة، رعاية صحية، حالات حرجة وطوارئ، مكافحة العدوى، سيكولوجيا النمو، الاستشعار عن بُعد، وغيرها من الشهادات غير المعتمدة، التى تمنحها الأكاديمية لغير المتخصصين.

كما قامت اللجنة بمداهمة المنشأة المسماة (أكاديمية حورس) الكائن مقرها فى (الحى الثالث المجاورة 18 قطعة رقم 118/318 دمياط الجديدة)؛ وتعمل بدون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، وتمنح شهادات غير معتمدة.

وقد أصدرت الوزارة، قرارًا بغلق المنشأتين المذكورتين، كما قامت بمخاطبة محافظ دمياط، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

ووجهت الوزارة، بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة، وملاحقة الكيانات والمؤسسات التعليمية الوهمية، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالى، وصفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للوزارة.