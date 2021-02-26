إنفوجراف- لطلاب أولى ثانوى.. كيف تضبط التابلت قبل الامتحان؟

جدة - نرمين السيد - الإنفوجراف التالى يوضح أهم النصائح لضبط التابلت قبل بدء الامتحان وفقا لما ذكرته وزارة التربية والتعليم. وتعمل وزارة التربية والتعليم على استحداث كل ما هو جديد ومن شأنه التسهيل على الطلاب فى كل مراحل العملية التعليمية.

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