تستهدف 10 آلاف حالة.. الحكومة تبدأ الموجة الـ 17 لإزالة التعديات على نهر النيل

بدأت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والمحافظات، الإعداد للموجة السابعة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة، تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية،

الموجة الجديدة ستكون الأولوية فيها إزالة التعديات على نهر النيل، حفاظا على حق الدولة وإسترداد الأراضى المتعدى عليها وحماية لمجرى نهر النيل.

وشدد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، على ضرورة اشتراك الإدارة المحلية بالمحافظات النيلية الستة عشر بالتنسيق مع وزارة الرى فى الإعداد لموجة الإزالة وكذلك تنفيذها وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم عودة التعديات مرة أخرى، وإلزام رؤساء المدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدى جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات.

يأتى هذا تنفيذا لتأكيد المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، على ضرورة التحديد الواضح للمسئوليات فيما يخص حماية أراضى الدولة والإلتزام بتنظيم دورات مرور مفاجئة من القيادات المحلية ومحاسبة المقصر فى القيام بمهامه لحماية ممتلكات الدولة وفتح مراكز عمليات بالمحافظات لتلقى التقارير والبلاغات الفورية عن التعديات لسرعة التحرك وإزالتها، وكذلك إحالة حالات العودة فى التعديات الى الجهات القضائية المختصة .

وخلال الإجتماع الذى عقد بوزارة التنمية المحلية بحضور سكرتيرى عموم المحافظات وممثلون عن وزارة الرى تم إستعراض خطة العمل لتنفيذ الإزالات بما يتفق مع القانون ويؤكد هيبة الدولة فى الوقت نفسه مراعاة البعد الإجتماعى.

وأشار تقرير وزارة الرى إلى أن حالات التعدى على نهر النيل التى تم حصرها بلغت 59 الف حالة على مستوى المحافظات الستة عشر، سواء كانت تعديات على أراضى طرح النهر أو على ضفتى النيل وسيتم البدء بعشرة ألاف حالة منها تمثل تعديات صارخة وتستوجب الإزالة الفورية، وذلك بعد التنسيق مع قوات إنفاذ القانون.

وأكد الوزير، تكليف المحافظات بتشكيل لجان تحت الإشراف المباشر للمحافظين وتضم الجهات المعنية لمراجعة ودراسة الحالات المعروضة عليها ومدى قانونيتها وكذلك وضع أولويات تنفيذ الإزالات مشددا على عدم التهاون وموافاة الوزارة بتقارير من كل محافظة بما انتهت اليه اللجان المشكلة لرفعها الى اللجنة اللجنة العليا.