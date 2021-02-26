لتنشيط السياحة.. توفير الرعاية البيطرية لمضمار سباق الهجن بـ شرم الشيخ

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يرافقه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والوفد المرافق لهما اليوم مضمار شرم الشيخ لسباقات الهجن. ووجه القصير بتوفير الخدمات البيطرية للمضمار، حيث تسهم سباقات الهجن في تنشيط السياحة الرياضة وتلقى اهتماما كبيرا من السائحين خاصة بمنطقة الخليج العربي كما توفر فرص عمل لأهالي سيناء . وتشتهر مدينة شرم الشيخ برياضة وسباقات والهجن وبها مضمار كبير لسباقات الدولية مساحته حوالي ألف فدان ويحتوى على 3 آلاف جمل من السلالات المتميزة ذات القيمة العالية. وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء التقيا بعض نواب محافظة جنوب سيناء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بديوان عام المحافظة وبحث معهم مشاكل المزارعين وكيفية الإسراع بمشروعات النفع العام بالمحافظة وتسهيل إجراءات الاستثمار الزراعي . وأكد النواب أهمية الزراعة كنشاط اقتصادي وبيئي يحافظ النظام العام للمحميات الطبيعية بجنوب سيناء.

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