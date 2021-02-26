الإفراج عن شحنة منتجات غذائية مصرية محتجزة بالموانئ السعودية

نجح المكتب التجاري المصري بجدة في الافراج عن شحنة منتجات غذائية تابعة لاحدى الشركات المصرية احتجزت منذ الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري بميناء الملك عبد الله بمحافظة رابغ السعودية.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها اليوم/الجمعة/أن المكتب التجاري المصرى تلقى اخطارا من الشركة المصرية المصدرة، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية بإحتجاز شحنة جبن رومى في الموانئ السعودية، حيث قام المكتب باجراء إتصالات مكثفة مع الجهات السعودية المعنية ممثلة في الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية للافراج عن الشحنة،أسفرت جهود المكتب في الإفراج عن الشحنة ،وتم اخطار الشركة المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء والمجلس التصديري للصناعات الغذائية.
من جانبه أكد رئيس التمثيل التجاري الدكتور أحمد مغاوري ضرورة اتباع الشركات المصرية المصدرة للإجراءات الموضوعة من قبل الجهات السعودية والخاصة باستيراد المنتجات الغذائية، لتجنب أية مشكلات أو خسائر تتكبدها الشركات المصرية وحرصًا على نفاذ صادرات الصناعات الغذائية المصرية للسوق السعودي والذي يُعد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات الغذائية بقيمة بلغت نحو 308 ملايين دولار عام 2020.
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