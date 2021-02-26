نقيب الفلاحين: البصل يحارب كورونا ويكشف موعد انخفاض سعره

أكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أن البصل من أهم المحاصيل التي تستخدم في المنازل المصرية، خاصة في الفترة الأخيرة نظرا لأنه يحارب فيروس كورونا، موضحا أن أسعار البصل وصلت ببعض الأسواق إلى 10 جنيهات.
وأوضح "أبو صدام " خلال تصريحات لـ "دوت الخليج "، أن البصل الجديد لم يظهر بعد والموجود حاليا بالأسواق هو البصل المخرطة، مضيفا أنه خلال 20 يوما ستنخفض أسعار البصل مرة أخرى ، وذلك بعد ظهور العروات الجديدة منه .
وكشف "نقيب عام الفلاحين " عن أهم أسباب ارتفاع أسعار البصل؛ حيث إن هناك طلبا في السوق المحلى عليه على الرغم من أنه لا يتم تخزينه ولكن المعظم يقبل عليه بسبب جائحة فيروس كورونا.
ونوه إلي أنه يتم تصدير كميات كبيرة من البصل ، إذ أنه يحتل المركز الثالث في الصادرات الزراعية لإن المعروض أقل من الطلب وبالتالي ترتفع الأسعار .
وحذر من أن نوع بصل المخرطة لا يمكن تخزينه لفترات طويلة مثل البصل البلدي ، لافتا إلي أن الاختلاف بينهم يرجع إلي أنواع التقاوي .
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