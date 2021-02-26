عمرو أديب يعود لبرناج الحكاية اليوم فى العاشرة مساء

جدة - نرمين السيد - وغاب أديب، عن حلقات الأسبوع الماضى بسبب تعرضه لحادث سير، وخضع للراحة المنزلية.

ومن المقرر أن يستأنف تقديم حلقات البرنامج المُباشرة يوميًا من الجمعة إلى الإثنين كالمعتاد فى تمام العاشرة مساءً.

وتعرض الإعلامى عمرو أديب لحادث سيارة بمنطقة دهشور، ما تسبب فى تهشم واجهة سيارته، ونقله إلى أحد مستشفيات مدينة 6 أكتوبر، ثم عاد إلى منزله فى نفس اليوم.