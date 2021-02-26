إقبال كبير على منتجات الغارمين في معرض ديارنا.. والتسويق محليا ودوليًا

شهد جناح الغارمين بمعرض " ديارنا" إقبالا كبيرا من المواطنين ، حيث يشارك قطاع الغارمين بمؤسسة "مصر الخير" ، فى النسخة الـ61 من معرض ديارنا الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي، تحت شعار "مصر بتكلم حرفي" وذلك في الفترة من 15 الي 27 فبراير الجاري بمول كايرو فيستيال سيتي بالقاهرة الجديدة ولأول مرة خارج قاعة MSMEDA.

وقالت سهير عوض ،مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، فى تصريحات اليوم إن "مصر الخير" تشارك فى المعرض بمنتجات السجاد اليدوي والكليم والمفروشات التى نفذها الغارمين بمصانع أبيس للسجاد اليدوى، بمحافظة الإسكندرية، ومصنع أطفيح، والتى أقامتها مؤسسة مصر الخير للغارمين، وكذلك منتجات سجن المنيا وأخميم، مشيرة إلى أن قطاع الغارمين سيشارك فى المعارض القادمة بإذن الله ، وأن بيع تلك المنتجات مستمر فى غير أوقات المعرض من خلال منافذ مؤسسة مصر الخير.

واضافت سهير عوض أن برنامج الغارمين بالمؤسسة وضع خطة وهى تحويل الغارمين إلى منتجين من خلال العمل تمكينهم اقتصاديا وتحويلهم لافراد منتجين.

وأشارت إلي أن مؤسسة مصر الخير، تعمل على حل مشكلة الغارمين من جذورها وتجفيف منابع استمرار الديون من خلال توفير فرص عمل تدر لهم دخل شهرى يساعدهم على الإنفاق على أسرهم بعد خروجهم من السجون وتوفير حياة كريمة لهم ،لافته إلى أن الهدف من المشاركة فى المعرض، هو تشجيع العاملين من الأسر الأكثر احتياجا، فضلا عن التعاون مع العديد من الجهات والجامعات لتطوير الصناعة اليدوية والمحافظة على الهوية المصرية لتلك الصناعات التى يمكن أن تكون خير سفير لأياد مصرية ماهرة.

ولفتت سهير عوض إلى أن برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير يعمل على تسويق منتجات الغارمين محليا ودوليا حيث قام بفتح العديد من المنافذ لبيع منتجات الغارمين داخل مصر بالإضافة إلى الاشتراك فى العديد من المعارض داخل مصر وخارجها، كما يقوم بتصدير منتجات الغارمين إلى العديد من الدول العربية والأجنبية، وخاصة فى ظل الجودة العالية لهذه المنتجات وانخفاض أسعارها بالمقارنة بأسعار مثيلاتها، لافته إلى أن مصر كان لها الريادة وفى صناعة السجاد اليدوى، ويستهدف مشروع الغارمين إعادة مصر لريادتها.

وأكدت سهير عوض أن برنامج الغارمين أقام العديد من مصانع بمحافظات الإسكندرية والجيزة، لصناعة السجاد والكليم والمنسوجات اليدوية، لتوفير فرص عمل للغارمين، إضافة إلى إعادة تشغيل الورش وتشجيعها على الإنتاج فى محافظات الصعيد فى مقدمتهم اخميم بمحافظة سوهاج ونجادا وكوم الضبع بمحافظة قنا، بالإضافة إلى إحياء التراث السيناوى فى شمال سيناء وجنوب سيناء ووصولا إلى الحدود فى سيوة بمحافظة مطروح، وذلك لإحياء هذه الصناعات والحرف اليدوية والتى أسفر توقفها عن العديد من الآثار السلبية على الحياة الاقتصادية للأسرة العاملة فيها حيث يستهدف إحياء هذه الصناعات اليدوية والدعم الاقتصادى لهذه الفئات، بالإضافة لدخولهم فى مظلة الحماية الاجتماعية التى تقدمها المؤسسة من توفير خدمات صحية وتعليمية ومساعدات إنسانية.

يذكر أن معرض ديارنا يقام هذا العام على مساحة 2800 متر مربع ويضم أكثر من 300 عارض (80٪ منهم نساء ومنظمات غير حكومية)، حيث يساهم في التأثير على حياة أكثر من 600 ألف أسرة.

ويتم تقديم الدعم الكامل للحرفيين من ذوي الإعاقة بتخصيص مساحات عرض لعدد30 عارضًا من منظمات غي حكومية ومؤسسات اجتماعية، مع عرض قصص نجاح بعض المشاركين في مجال الاقتصاد الإبداعي واظهار عزيمتهم.

وهدف معرض ديارنا الأساسي هو الترويج للمنتجات اليدوية التي يتم تصنيعها من قبل الحرفيين والأسر المنتجة في كل محافظات مصر، ولهذا كان شعار المعرض خلال السنوات الماضية "من بيتنا إلى بيتك.

ويقام المعرض سنويًا في العديد من المحافظات ومنها أسيوط والأقصر والإسكندرية "متضمنة مارينا" وحلوان، إلا أن المعرض السنوي الذي يقام في القاهرة يعتبر أكبر نسخة لنظرًا لاستقطاب عدد أكبر من العارضين.

وجدير بالذكر انه استمرارا لنجاح مشاركات

برنامج الغارمين في المعارض الداخلية والخارجية يشارك اليوم الجمعة برنامج الغارمين في معرض بازارنا في الشيخ زايد لعرض منتجاته من السجاد والكليم اليدوي والتي تلقي اعجاب زوار المعارض بشكل دائم .