انت الان تتابع تفاصيل خبر سعر الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة 26 فبراير وأسعار الفراخ والبط والبيض ببورصة الدواجن والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهد سعر الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة حالة من الإستقرار الملحوظ بعد زيادة كبيرة شهدتها أسعار الكتاكيت الأحد الماضي ببعض الشركات الكبرى، بلغت نحو جنيها في الكتكوت، ووفق أحد التجار في الأسواق المصرية فهناك حالة من الإستقرار في البيع والشراء وإقبال للمستهلك لشراء الكتكتوت الأبيض.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة 26 فبراير

وسجل الكتكوت الأبيض اليوم 26 فبراير في شركة الوطنية 10.25 جنيه، وفي شركة العناني سجلت أسعار الكتاكيت اليوم 9.75 جنيه، أما شركة القاهرة فسجل الكتكوت سعر 9 جنيه، و8.75 في شركة الإسكندرية، أما شركة الوادي للدواجن فسجل سعر الكتكوت نحو 9.75 جنيه.

وجاء سعر الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة 26 فبراير على النحو التالي:

شركة الوطنية شركة العناني الشركة الإسكندرية للدواجن شركة القاهرة شركة الوادي للدواجن 10.25 جنيه 9.75 8.75 جنيه 9 جنيه 9.75 جنيه

أما أسعار البيض اليوم فسجلت 33 جنيه للطبق في المزارع، وتصل للمستهلك ما بين 37 إلى 38 جنيه للطبق وهذا بالنسبة إلى البيض الأبيض، أما سعر كرتونة البيض البلدي فسجلت اليوم 40 جنيه للطبق.

كرتونة البيض البلدي كرتون البيض الأبيض من 44 إلى 47 جنيه من 38 إلى 40 جنيه

وحول أسعار الدواجن البيضاء البيضاء اليوم فسجلت متوسط 24 جنيه للكيلو في المزارع، ويضاف إليها حوالي 3 أو 4 جنيه حتى وصولها للمستهلك، أما الدواجن البلدي فتراحت أسعارها ما بين 35 إلى 36 جنيه للكيلو، وأسعار البط الفرنساوي فسجلت اليوم متوسط 24 جنيه للكيلو، وأما المسكوفي فسجل متوسط 47 جنيه للكيلو الواحد.

ويذكر أن هذه هي متوسط أسعار الكتاكيت والدواجن، وقد تختلف الأسعار قليلاً بالإرتفاع أو الإنخفاض في بعض الأماكن، وفق حالة السوق والمكان نفسه والعرض والطلب، وخاصةً عند وجود وساطة في عمليات البيع والشراء، كما أن أسعار الفراخ في المحلات تزيد عن نظيرتها في المزارع، نظراً لوجود هامش ربح لأصحاب المحلات بالإضافة إلى تكلفة النقل والعمالة وغيرها، وتتراح الزيادة بين المحلات والمزارع بنحو 2 إلى 4 جنيه في الكيلو.

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وحول أسعار لحوم الرومي اليوم فبلغ سعر الكيلو نحو 50 جنيه، أما سعر كتكوت الرومي البرونزي فسجل اليوم نحو 16.5 جنيه.

سعر كيلو البط الفرنساوي 24 جنيه للكيلو.

سعر كيلو البط المسكوفي 47 جنيه.

أما البط المولارد فيبلغ سعر الكيلو فيه من 30 إلى 32.5 جنيه.

أسعار البط الفرنساوي أسعار البط المسكوفي اليوم البط المولارد سعر الرومي اليوم 24 جنيه للكيلو 27 جنيه للكيلو متوسط 31 جنيه 50 جنيه

وفي سياق متصل فإن مصر حققت اكتفاء ذاتي في الدواجن بنسبة كبيرة وصلت إلى 97% تقريباً، وذلك بحسب تصريحات السيد وزير الزراعة، وهناك توقعات بارتفاع سعر الكتاكيت خلال الأيام المقبلة بسبب حالة الإقبال على البيع والشراء، ومع اقتراب انتهاء فصل الشتاء وارتفاع درجات الحرارة الأمر الذي يساعد المربين على إنتاجية عالية من الدواجن.