يساوى 15 دولة أوروبية.. الإحصاء يكشف عدد سكان مصر 2030

جدة - نرمين السيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد سكان مصر سيصل إلى 119.8 مليون نسمة عام 2030 وفقا لإسقاطات السكان المستقبلية التى قام الجهاز بإعدادها عن الفترة من عام 2017 حتى عام 2052.





وأشار المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن هذا العدد يساوى عدد سكان 15 دولة أوروبية هى "هولندا 17.9 مليون نسمة، بلجيكا 12 مليون نسمة، السويد 11.2 مليون نسمة، اليونان 10.8 مليون نسمة، التشيك 10.7 مليون نسمة، المجر 9.6 مليون نسمة، سويسرا 9.5 مليون نسمة، النمسا 9.3 مليون نسمة، الدنمارك 6.1 مليون نسمة، النرويج 5.9 مليون نسمة، فنلندا 5.8 مليون نسمة، أيرلندا 5.5 مليون نسمة، كرواتيا 3.9 مليون نسمة، لوكسمبرج 0.7 مليون نسمة، أيسلندا 0.4 مليون نسمة".

وعلى الصعيد العربى يساوى عدد سكان مصر فى عام 2030 عدد سكان 14 دولة عربية هم: "السعودية 39.3 مليون نسمة، تونس 12,7 مليون نسمة، الأردن 12 مليون نسمة، الإمارات 11.1 مليون نسمة، ليبيا 7.3 مليون نسمة، فلسطين 6.2 مليون نسمة، موريتانيا 6.1 مليون نسمة، عمان 5.8 مليون نسمة، لبنان 5.5 مليون نسمة، الكويت 4.9 مليون نسمة، قطر 3.2 مليون نسمة، البحرين 1.9 مليون نسمة، جزر القمر 1.1 مليون نسمة، جيبوتى 1.1 مليون نسمة".

وأشارت بيانات الإحصاء، إلى أن عدد مواليد مصر سجل 25.2 مليون مولود خلال الـ 10 سنوات الماضية، إذ بلغ عدد مواليد مصر 2.4 مليون مولود عام 2011 مقابل 2.3 مليون مولود عام 2010 بنسبة ارتفاع قدرها 8%، وسجل 2.63 مليون مولود عام 2012 بنسبة ارتفاع 7.7 % عن عام 2011، وانخفض بنسبة طفيفة فى عام 2013 ليبلغ 2,62 مليون مولود بنسبة انخفاض قدرها 0.3 %، وارتفع فى عام 2014 ليسجل 2.7 مليون مولود بنسبة ارتفاع قدرها 3.7 % عن عام 2013، وانخفض فى عام 2015 ليبلغ 2.69 مليون مولود بنسبة انخفاض قدرها 1.3 % عن عام 2014، وسجل 2.6 مليون مولود عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 3.2 % عن عام 2015، وبلغ 2.56 مليون مولود عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 1.7 % عن عام 2016، وسجل 2.4 مليون مولود عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 6.8 % عن عام 2017، وبلغ 2.3 مليون مولود عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 3.2 % عن عام 2018.

وسجل متوسط عدد مواليد مصر 192,1 ألف مولود فى الشهر خلال عام 2019، وفى اليوم 6,4 ألف مولود، وفى الساعة 266.8 مولود، وفى الدقيقة 4.4 مولود، ومولود كل 13 ثانية.

وتصدرت محافظة القاهرة قائمة أكثر عشر محافظات إنجاباً فى مصر خلال عام 2019، إذ سجل عدد مواليدها 211.1 ألف مولود بنسبة 9.2 % من إجمالى مواليد مصر، وفى المرتبة الثانية جاءت الجيزة 199.5 ألف مولود بنسبة 8.7 %، ثم الشرقية 162.6 ألف مولود بنسبة 7.1 %، ثم المنيا 160.3 ألف مولود بنسبة 7 %، ثم سوهاج 152.2 ألف مولود بنسبة 6.6 %، ثم البحيرة 151.5 ألف مولود بنسبة 6.6 %، ثم أسيوط 136.4 ألف مولود بنسبة 5.9 %، ثم الدقهلية 135.8 ألف مولود بنسبة 5.9 %، ثم القليوبية 112.6 ألف مولود بنسبة 4.9 %، وأخيرا الإسكندرية 109.9 ألف مولود بنسبة 4.8 %.

وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أكثر 10 محافظات تسجيلاً للمواليد فى مصر خلال عام 2019، إذ تسجل مولود كل دقيقتين و28 ثانية، وفى المرتبة الثانية جاءت الجيزة مولود كل دقيقتين و36 ثانية، ثم الشرقية مولود كل 3 دقائق و12 ثانية، ثم المنيا مولود كل 3 دقائق و15 ثانية، ثم سوهاج مولود كل 3 دقائق و35 ثانية، ثم البحيرة مولود كل 3 دقائق و36 ثانية، ثم أسيوط مولود كل 3 دقائق و49 ثانية، ثم الدقهلية مولود كل 3 دقائق و50 ثانية، ثم القليوبية مولود كل 4 دقائق و37 ثانية، وأخيرا الإسكندرية مولود كل 4 دقائق و43 ثانية.