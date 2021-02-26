الداخلية توجه قافلة إنسانية إلى قرى مبادرة حياة كريمة فى الجيزة والبحيرة

استهدفت الحملة قرى "عرب العبادية – الديمسى – المنشى" بدائرة مركز شرطة الصف، وقرى "جبارس-عبد الحليم محمود – أحمد بدوى" بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود وغرب النوبارية، حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية "بطاطين – مواد غذائية متنوعة" بالمجان على المواطنين.
كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وقد لاقى ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.
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