لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن العمرانية الأحد المقبل

وأشارت محافظة الجيزة، وفقا لبيان صحفى، إلى أن الأمر سوف يستلزم قطع المياه لمده 8 ساعات تبدأ من الساعة العاشرة مساء يوم الأحد المقبل، و حتى الساعة السادسة صباح يوم الاثنين، لسرعة الانتهاء من الأعمال وسوف تتأثر منطقتى العمرانية الشرقية والغربية بانقطاع مياه الشرب خلال تلك الفترة.
ومن جانبه وجه أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحى وحى العمرانية بسرعة الانتهاء من الأعمال فى المواعيد المحددة والمتابعة الميدانية، مشيراً إلى أن شركه مياه الشرب والصرف الصحى سوف تقوم بتوفير سيارات محمله بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة بالانقطاع وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبيه احتياجاتهم فورا.
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