محافظ القاهرة: مدينة الأسمرات نموذج مميز ومتكامل الخدمات

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ القاهرة خالد عبد العال أن مدينة الأسمرات تعد نموذجا مميزا متكامل الخدمات، بنته الدولة بديلًا للعشوائيات فى إطار حرصها على توفير أفضل سبل الحياة للمواطنين.





وأشار خالد عبد العال إلى استمرار تعاون المحافظة مع كل أجهزة الدولة لتقديم جميع الخدمات التى من شأنها التأثير الإيجابى على جودة الحياة المقدمة للمواطنين القاطنين بالأسمرات، إيمانًا بأحقية هؤلاء فى أن ينعموا بحياة كريمة بديلا عن المناطق العشوائية.

وفى هذا الإطار، نفذ قصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات ورشة عمل عن "التنمية المستدامة" لمسئولى وفنانى الفنون التشكيلية التابعين لفرع ثقافة القاهرة أدارها الدكتور محمود الجناينى خبير التنمية المستدامة، تم من خلالها تعريف الحاضرين بمفهوم التنمية المستدامة وأهدافها وكيفية تحقيق هذه الأهداف من خلال الأنشطة الفنية والثقافية، وقد تم تنفيذ الورشة مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية من أجل السلامة الصحية.

وأشارت الدكتورة جيهان حسن مدير مديرية ثقافة القاهرة إلى مدى الاهتمام الذى توليه الدولة للثقافة من أجل الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة باعتبار الثقافة حقا لكل مواطن تكفله الدولة وتلتزم بدعمه بإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب.

كما أكدت مدير عام فرع ثقافة القاهرة ضرورة تطوير نوعية المنتج الثقافى من أجل صناعة جيل مبدع.

وأوضح الدكتور محمود الجناينى خبير التنمية المستدامة أن ما جاء بالأهداف الاستراتيجية للثقافة لتحقيق رؤية مصر 2030 يعد انعكاسا للمجالات الأخرى، فلا يمكن تحقيق محاور التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بدون العمل على تنفيذ الأهداف الثقافية فى الاستراتيجية.

وأكد الجناينى ضرورة تبنى الخطط بالقطاعات المختلفة فى تغيير السلوك والفكر، وذلك طبقا لاحتياج كل منطقة جغرافية وتطبيق ذلك على استراتيجية الدولة سعيًا نحو خلق مجتمعات جديدة سواء كانت المدن الذكية أوالمجتمعات التى تستبدل بالعشوائيات، مشيرًا إلى أن الاحتياج لإنسان مبتكر يستطيع تحقيق ذاته هو احتياج حقيقى لتنافس الدولة المصرية بالعنصر البشرى فى الأجيال الحالية والقادمة.