مصر للطيران تسير غدًا 65 رحلة جوية لنقل 5709 ركاب.. اعرف أبرز الوجهات الدولية

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران ، غدًا السبت، 65 رحلة جوية تنقل على متنها ما يقرب من 5709 راكبا إلى عدة وجهات دولية مختلفة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق 65 رحلة جوية بمعدل 46 رحلة دولية إلى كل من بيروت، بغداد، أكرا ، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، تونس، لندن، موسكو، باريس، إسطنبول، دبي، امستردام، ميلانو، مدريد، نيويورك، جنيف،روما، بروكسل، كوبنهاجن، ميونخ، أثينا، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، إربيل، برلين، فيينا، فرانكفورت، و15 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان ، و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5709 راكبا.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.