فيديوجراف- تبطين الترع.. نقلة حضارية لقرى ونجوع مصر

جدة - نرمين السيد - ويهدف المشروع الذى سيكلف الدولة نحو 2.5 مليار جنيه، إلى تغيير شكل الريف المصرى، وإنهاء معاناة الأهالى من المناظر غير اللائقة بالمصارف، وخلق فرص عمل محلية بالمحافظات.

كما يسعى لتحسين الرى بنهايات الترع والحفاظ على الصحة، إضافة إلى إنتاج محاصيل صحية خالية من الملوثات.