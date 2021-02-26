رئيس المجلس العالمى للتسامح والسلام يزور المركز الكاثوليكى المصرى للسينما

جدة - نرمين السيد - زار الشيخ أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمى للتسامح والسلام، الرهبان الفرنسيسكان بكنيسة سان جوزيف لللاتين الكاثوليك، والتقى خلالها الأب مراد مجلع الرئيس الإقليمى للرهبان الفرنسيسكان بمصر والأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكى للسينما.





جاء ذلك فى إطار توطيد أواصر المحبة القائمة على التعاون والسلام، وتقديرا لدور مصر الرائد فى المنطقة العربية.

رافق الجروان خلال زيارته الدبلوماسى خالد المحمود مستشار رئيس المجلس العالمى للتسامح والسلام، والصحفية مى حجى منسق الزيارة، وسكرتير المجلس بمصر.

جدير بالذكر أن المجلس العالمى للتسامح والسلام وقّع مع وزارة الخارجية والتعاون الدولى الليبى اتفاقية فتح مكتب تمثيلى للمجلس فى ليبيا، بهدف نشر وإعلاء قيم التسامح والسلام فى ليبيا والعالم فى شتى المجالات وعبر مختلف الوسائل، لاسيما من خلال المنظومة البرلمانية والتعليمية والإعلامية.

وعرض رئيس المجلس بحث سبل التعاون مع المركز الكاثوليكى للسينما بصفة خاصة لما هو معروف عن العلاقات الإنسانية والزيارات الميدانية التى تتماشى مع توجه المجلس، بل وتطرق الأمر إلى التعاون مع الرهبنة الفرنسيسكانية بصفة عامة بهدف تعزيز التعاون والعمل المشترك من خلال التوصل إلى إطار مشترك للعمل الإجتماعى والميدانى.

كما زار رئيس المجلس والوفد المرافق له قاعة النيل للآباء الفرنسيسكان التى يقام بها مهرجان السينما، وتم إهداء ميدالية المركز التذكارية للوفد خلال الزيارة، كما أهدى رئيس الجروان ميدالية المجلس العالمى للتسامح والسلام للأب بطرس دانيال.