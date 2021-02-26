وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان المجزر الآلي ومعصرة الزيتون بالطور

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يرافقه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة المشروعات الزراعية بمحافظة جنوب سيناء حيث قاموا بزيارة المجزر الآلي ومعصرة الزيتون وعنابر دواجن التسمين والبياض.

كما تفقدا بعض المزارع الناجحة للإنتاج الزراعي المملوكة للمواطنين والمنزرعة بالموالح والخضراوات والفاكهة والنخيل والمحاصيل والاستزراع السمكي.

وزير الزراعة أكد أهمية رفع كفاءة الأصول التابعة للوزارة أو طرحها للقطاع الخاص لإدارتها من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها الأمر الذي يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء لأهالي سيناء.

وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن الوزارة سوف تقدم كل الدعم المستمرين وتوفير كافة الخدمات ومستلزمات الإنتاج بما ذلك الميكنة الزراعية.