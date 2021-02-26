موجز السوشيال ميديا.. إليسا تهاجم وزير الصحة اللبناني ويوسف شعبان يتصدر تويتر

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بعد طرح البوستر الدعائي لفيلم النمس والإنس محمد هنيدي يطلب من متابعيه.. هذا الأمر

شارك الفنان محمد هنيدي متابعيه على فيس بوك البوستر الدعائي فليمه الجديد النمس والإنس والمقرر عرضة خلال أيام بدور العرض



وعلق هنيدي على البوستر قائلا " الانس والنمس ، واللي بيخاف يروح قريبا في السينمات".

بعد تدهور حالته الصحية.. يوسف شعبان يتصدر تويتر



دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #يوسف_شعبان بعد تدهور حالته الصحية داخل العناية المركز اثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏انا بحب الراجل ده ..وبشوفه حاجة عظيمة سلامتك الف سلامة ..وربنا يمد فى عمرك ويبارك فيك ..خبر وفاته إشاعة سخيفة والفنان يوسف شعبان على قيد الحياة وان شاء الله تعالى يقوم بالسلامة " و " ‏خالص دعواتنا بالشفاء للنجم الكبير

يوسف شعبان ربنا يشفيك يامحسن بيه"

أواصل عملي لخدمة ديننا.. القطان يحتفل بذكرى تعيينه وزيرا لشؤون الدول الأفريقية



احتفل السفير السعودي أحمد عبد العزيز القطان بذكرى تعينة وزيرا للدولة لشؤون الدول الافريقية بالمملكة العربية السعودية.



وكتب احمد عبد العزيز القطان صورة له مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وعلق قائلا "‏في مثل هذا اليوم منذ 3 سنوات، تشرفت بتعييني وزيرًا للدولة لشؤون الدول الأفريقية، ومنذ ذلك الوقت وأنا أواصل عملي لخدمة ديننا الحنيف ومليكنا المفدى ووطننا الغالي، راجيًا من الله العلي القدير أن يوفقني لِما يحبه ويرضاه".

إليسا تهاجم وزير الصحة اللبناني بسبب تزايد إصابات كورونا



هاجمت الفنانة اليسا وزير الصحة اللبناني وعدد من المسؤلين بسبب تزايد اعداد الإصابة بفيروس كورونا بلبنان

‏وكتبت إليسا عبر حسابها بتويتر قائلة "حقيقة انا بعد ما شفت ممارسة و وقاحة وكذب وزير الصحة وبعض النواب والمسؤولين صار عندي شك حتى بصحة الأرقام الكبيرة لأعداد المصابين بكورونا وحتى باللي ماتوا وكيف ماتوا ! ‎#لا_ثقة".

