عاجل.. السيسى يتفقد أعمال الطرق والمحاور بشرق القاهرة ويوجه بسرعة إنجازها

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع أثناء الجولة على مستجدات مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وشبكة الكبارى الجديدة بمنطقة الحى العاشر بمدينة نصر وبعض احياء التجمع الخامس، والتى ساهمت سرعة فى إنهاء التكدس المرورى بتلك المناطق والتيسير على المواطنين.

كما تفقد الرئيس الموقف التنفيذى لمحور "شينزو آبى" المرورى الجديد، والذى سيربط محور الشهيد بطريق السويس والطريق الدائرى، قاطعاً طريق الميثاق بزهراء مدينة نصر بالحى العاشر، من أعلى سوق السيارات ومدينة الأمل، وذلك على امتداد طول 8 كم تقريباً، والذى وجه بإقامة هذا المحور الحيوى وفق مخطط هندسى وإنشائى متطور يسمح بتوفير كافة الخدمات اللازمة للمركبات، أخذاً فى الاعتبار الأهمية الكبرى لهذا المحور فى تنظيم الحركة المرورية بمنطقة شرق القاهرة وربط أحيائها بأحياء القاهرة الجديدة وصولاً إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وقد اطلع الرئيس من المسؤولين الانشائيين فى بعض مواقع العمل على الموقف التنفيذى الحالى لعدد من المحاور والطرق مشدداً على الالتزام بسرعة معدلات الإنجاز لاكتمال منظومة شبكة الطرق والمحاور الجديدة فى منطقة شرق القاهرة بأكملها وربطها بمناطق القاهرة الكبرى والمدن الجديدة، تلك المنظومة الجديدة التى من شأنها أن تحدث نقلة نوعية كبيرة فى سلاسة وسرعة تنقل المواطنين.