الإفتاء توضح حكم التأخر فى توزيع التركة

جدة - نرمين السيد - وقالت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة، إن التركة بعد موت المُوَرِّث حق لعموم الورثة على المشاع "ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم"، فيستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك.

وأشارت إلى أنه لا يجوز لأى من الورثة الحيلولة دون حصول باقى الورثة على أنصبائهم المقدرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدهم بالتصرف فى التركة دون باقى الورثة أو إذنهم، فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذرٍ أو رضا من الورثة محرم شرعً، لقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" رواه ابن ماجه فى "سننه"، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ" رواه البيهقى فى "شعب الإيمان".