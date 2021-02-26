خلال افتتاح 15 مسجدا.. محافظ البحيرة يشيد بجهود الأوقاف فى عمارة بيوت الله

جدة - نرمين السيد - شهد هشام عبد الغنى آمنة محافظ البحيرة، والشيخ محمد أبو حطب مدير مديرية أوقاف البحيرة، وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية، اليوم الجمعة، افتتاح 15 مسجدا بالمحافظة، وقد أدوا جميعًا صلاة الجمعة بمسجد الصديق بسحالى البلد مركز أبوحمص محافظة البحيرة.





وألقى الشيخ محمد أبو حطب مدير مديرية أوقاف البحيرة خطبة الجمعة بعنوان: "مكارم الأخلاق وأثرها فى بناء الحضارات". وأشاد محافظ البحيرة بموضوع الخطبة، مؤكدًا أن ما نشهده فى مجال عمارة المساجد يعد نقلة نوعية غير مسبوقة تقدر لوزارة الأوقاف وتعكس اهتمام الدولة المصرية بالمساجد وعمارتها، موجهًا الشكر لوزير الأوقاف على عنايته واهتمامه ببيوت الله عز وجل والتوعية بنظافة المساجد. وأشاد بالتزام أبناء محافظة البحيرة بالإجراءات والضوابط الاحترازية والدور الإيجابى الذى تقوم به وزارة الأوقاف فى التوعية بخطورة هذه المرحلة.

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