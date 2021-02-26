السيسي يتفقد أعمال تطوير الطرق والمحاور بشرق القاهرة.. صور

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي جولة اليوم الجمعة لتفقد أعمال تطوير الطرق والمحاور بشرق القاهرة".

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، ان الرئيس اطلع أثناء الجولة على مستجدات مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وشبكة الكباري الجديدة بمنطقة الحي العاشر بمدينة نصر وبعض احياء التجمع الخامس، والتي ساهمت في إنهاء التكدس المروري بتلك المناطق والتيسير على المواطنين.

كما تفقد الرئيس السيسي الموقف التنفيذي لمحور "شينزو آبي" المروري الجديد، والذي سيربط محور الشهيد بطريق السويس والطريق الدائري، قاطعًا طريق الميثاق بزهراء مدينة نصر بالحي العاشر، من أعلي سوق السيارات ومدينة الأمل، على امتداد طول 8 كم تقريبًا، والذي وجه سيادته بإقامة هذا المحور الحيوي وفق مخطط هندسي وإنشائي متطور يسمح بتوفير الخدمات اللازمة للمركبات، أخذًا في الاعتبار الأهمية الكبرى لهذا المحور في تنظيم الحركة المرورية بمنطقة شرق القاهرة وربط أحيائها بأحياء القاهرة الجديدة وصولًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

واطلع الرئيس السيسي من المسؤولين الانشائيين في بعض مواقع العمل علي الموقف التنفيذي الحالي لعدد من المحاور والطرق مشددًا سيادته علي الالتزام بسرعة معدلات الانجاز لاكتمال منظومة شبكة الطرق والمحاور الجديدة في منطقة شرق القاهرة باكملها وربطها بمناطق القاهرة الكبري والمدن الجديدة، تلك المنظومة الجديدة التي من شأنها ان تحدث نقلة نوعية كبيرة في سلاسة وسرعة تنقل المواطنين.