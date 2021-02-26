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انت الان تتابع تفاصيل خبر تابع أحدث عروض كارفور على الشاشات والأجهزة الكهربائية -عيد الأم 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - الآن نستعرض لكم العديد من باقات عروض كارفور على الشاشات والأجهزة الكهربائية، المطروحة من سلسلة متاجر كارفور مصر بمناسبة عيد الأم 2021، والتي قد تم الإعلان عنها في تاريخ 24 فبراير الجاري، علي أن تنتهي في تاريخ 9 مارس المقبل.
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حيث ينتظر في هذا الوقت تحديدًا من كل عام الكثير من المستهلكين في مصر، عروض كارفور المميزة والتي قد تصل الخصومات والتخفيضات الي 70% بمناسبة حلول عيد ألأم 21 مارس 2021، والذي تحرص مؤسسة كارفور مصر دائمآ على تقديم أفضل التخفيضات والخصومات في هذه المناسبة تقديرًا للأم المصريه، وأيضًا التقليل نوعًا ما عن كاهل المواطن المصري، خصوصًا من الشباب المقبلين حديثًا على الزاوج.
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عروض كارفور على الشاشات والأجهزة الكهربائية– عيد الأم 2021
الآن نحن بصدد أن نستعرض لكم مجلة العروض المقدمة من هايبر كارفور، والتي تحتوي على العديد من كآفة الأجهزة الكهربائية المنزلية، والشاشات التلفزيونية الذكية، كما تحتوي أيضًا على العديد من أدوات العناية الشخصية، والتي تعتبر من أهم السلع والأجهزة التي لا تعدمن السلع الأساسية في كل منزل في مصر، كما تحتوي أيضًا علي عرض أسعار ما قبل وبعد التخفيضات علي كل جهاز أو سلعة على حدي، والآن ونستعرض أمامكم من خلال موقعنا مصر فايف، باقه عروض كارفور علي الشاشات والاجهزة الكهربائية من خلال متابعه كتالوج الصور الأتيه:
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