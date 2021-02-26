المتحف المصرى بالتحرير ينفى السماح بتصوير قناع توت عنخ آمون خارج الڤاترينة

جدة - نرمين السيد - وقالت فى بيان صحفى، إن هذا إدعاء ليس له أساس من الصحة، مؤكدة على أنه لم ولن يتم فتح ڤاترينة قناع الملك توت عنخ آمون منذ أن تم الانتهاء من ترميمه فى عام 2015 على يد فريق مصرى دولى.
وأكدت على أن وزارة السياحة والآثار ترفض تصوير القناع خارج الڤاترينة بالرغم من تلقيها عدد كبير من الطلبات من المصورين المحترفين والقنوات التليفزيونية العالمية لتصوير القناع بفتح الڤاترينة مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة، وأنه يتم رفض ذلك حفاظاً على هذا الأثر الهام والفريد.
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